(Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Da oltre 15 giorni ci sono alcuni consumatori dell’operatore virtualeche non riescono più a inviare SMS sulla propria linea telefonica. Con l’era dell’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea, molti clienti di questo operatori non se ne sonoaccorti. Scopriamo insieme tutti i dettagli. I clienti dell’operatore virtuale, attivo su rete Vodafone Italia, stanno segnalando un disservizio che non permette loro di inviare SMS dalla propria SIM. L’operatore, MVNO di tipo ESP, utilizza anche il secondo brand Sì, Pronto!?!, le cui SIM, pur avendo una grafica e un logo differenti, sono sempre quelle di, in quanto il contratto viene sottoscritto direttamente con il brand ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Rabona Mobile: SMS ancora fuori uso - - mondomobileweb : Rabona Mobile, il disservizio SMS persiste: problema tecnico o c’è dell’altro? - tecnoandroidit : Rabona Mobile: problemi con l'invio di SMS - - RabonaOfficial : Partnership ?? Rabona Mobile diventa Blue Partner del Modena F.C. L’immagine Rabona è esempio di appartenenza e st… - mondomobileweb : Rabona Mobile: segnalati problemi nell’invio di SMS dalle SIM dell’operatore virtuale -

... DIGI, Elimobile, Engan, Feder, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link,, ...... Daily Telecom, Fastweb, Poste, CMLink Italy, Foll - In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT, NV, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron,, Tiscali ...PosteMobile,e LycaMobile, mentre chi è raggiunto dal segnale telefonico WindTre può prendere in considerazione anche le offerte di Spusue Very. Dopo aver verificato ...

Rabona Mobile, il disservizio SMS persiste: problema tecnico o c’è dell’altro MondoMobileWeb.it

Kena: attivando la promozione entro il 04/04/2023, riceverai in omaggio 60 GB di traffico dati extra. Ecco come ottenerli.Scopri le PROMO Ho Mobile a partire da meno di 7 euro mensili, ecco come attivarle ONLINE senza costi di attivazione iniziali ...