Quotazioni petrolio in salita dopo il taglio dei barili. Blinken: 'Sanzioni hanno avuto effetti devastanti su Russia' (Di martedì 4 aprile 2023) - Il prezzo dell'oro nero è aumentato sia sul mercato americano che su quello europeo. Ripercussioni a cascata sul costo della benzina e poi su consumi e inflazione. Oggi il segretario Nato Blinken ha ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 aprile 2023) - Il prezzo dell'oro nero è aumentato sia sul mercato americano che su quello europeo. Ripercussioni a cascata sul costo della benzina e poi su consumi e inflazione. Oggi il segretario Natoha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Qualenergiait : Era già prevista una probabile ristrettezza dell’offerta. Ora le quotazioni del greggio salgono, aggiungendo timori… - PaoloLuraschi : Petrolio WTI 80.82$ Impennata quotazioni benchmark petrolio in apertura otrava(repentino recupero fascia alta trend… - sole24ore : ?? I Paesi produttori di petrolio hanno annunciato che da maggio ridurranno di oltre un milione di barili al giorno… - sole24ore : ?? Quotazioni del greggio in forte rialzo, dopo che i sauditi e un gruppo di altri Paesi della coalizione hanno annu… - fisco24_info : Petrolio in rialzo a New York a 79,97 dollari: Quotazioni salgono del 5,70% -