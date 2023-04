Questa foto di Assange in carcere è falsa (Di martedì 4 aprile 2023) Il 27 marzo 2023 è stata pubblicata su Facebook una foto di Julian Assange in carcere. Assange è un giornalista e attivista, fondatore di WikiLeaks, sito web che divulga documenti coperti da segreto, tra cui quelli militari e di governi. L’autore del post ha commentato così l’immagine: «Nella foto una recente immagine di Julian Assange che porta sul suo corpo i segni di una detenzione che viene usata con forma di tortura e di lento annientamento fisico e psichico». Le cose però non stanno così: la foto è falsa ed è stata creata con un programma di intelligenza artificiale. L’immagine è stata pubblicata la prima volta il 17 marzo 2023 dall’account Twitter @TheErrantFriend. Alcuni giorni dopo, il 30 marzo 2023, lo stesso utente ha diffuso un’altra ... Leggi su facta.news (Di martedì 4 aprile 2023) Il 27 marzo 2023 è stata pubblicata su Facebook unadi Julianinè un giornalista e attivista, fondatore di WikiLeaks, sito web che divulga documenti coperti da segreto, tra cui quelli militari e di governi. L’autore del post ha commentato così l’immagine: «Nellauna recente immagine di Julianche porta sul suo corpo i segni di una detenzione che viene usata con forma di tortura e di lento annientamento fisico e psichico». Le cose però non stanno così: laed è stata creata con un programma di intelligenza artificiale. L’immagine è stata pubblicata la prima volta il 17 marzo 2023 dall’account Twitter @TheErrantFriend. Alcuni giorni dopo, il 30 marzo 2023, lo stesso utente ha diffuso un’altra ...

