Quell’immaginario musicale che diventa parte fondante della narrazione

(Di martedì 4 aprile 2023) Ne parlava spesso nelle conversazioni pubbliche dell’Ultimo imperatore (1987) Sakamoto, così come di The Sheltering Sky (Il tè nel deserto, 1990), e non perché, nel caso del primo, con la first appeared on il manifesto.

...che sembra allungarsi in verticale come lo strumentodi ...di una moderna arpista che disegna un tempo. ...a Lucca non avrebbe guastato poter vedere qualche foto di'...... in un viaggio in cui l', la fantasia e l'arte si ... Da'anno intraprese collaborazioni con le più prestigiose aziende ...scenografie per il teatro alla Scala e per il Maggio...... la voce che ha segnato indelebilmente l'del panorama ...che ha segnato indelebilmente l'del panorama...soap opera che è stata tra gli argomenti più discussi di' ...