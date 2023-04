Quei momenti di Nemanja Radonjic (Di martedì 4 aprile 2023) Ci sono momenti, in verità nemmeno molti, nei quali Nemanja Radonji? sembra un calciatore capace di ogni cosa, tra queste di far vincere la sua squadra da solo. Sono minuti straordinari nei quali il serbo corre, pressa, calcia quasi a rinverdire le parole che furono, quelle dette lentamente, scandendole per bene, da Vladimir Jugovi? il 15 novembre 2014 dopo la partita dell’under 19 della Serbia contro i pari età del Montenegro. “Vedere giocare Nemanja Radonji? è qualcosa di strano, ha la capacità di farti provare una sensazione di déjà vu, un bellissimo déjà vu, ti riporta alla mente i tempi nei quali giocavo ancora e vedevo i miei compagni fare cose con il pallone che io nemmeno avevo mai pensato”. Aggiunse, “certo dura qualche minuto appena, all’epoca e anche oggi vedendo Radonji?, ma in Quei minuti sai che qualsiasi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 aprile 2023) Ci sono, in verità nemmeno molti, nei qualiRadonji? sembra un calciatore capace di ogni cosa, tra queste di far vincere la sua squadra da solo. Sono minuti straordinari nei quali il serbo corre, pressa, calcia quasi a rinverdire le parole che furono, quelle dette lentamente, scandendole per bene, da Vladimir Jugovi? il 15 novembre 2014 dopo la partita dell’under 19 della Serbia contro i pari età del Montenegro. “Vedere giocareRadonji? è qualcosa di strano, ha la capacità di farti provare una sensazione di déjà vu, un bellissimo déjà vu, ti riporta alla mente i tempi nei quali giocavo ancora e vedevo i miei compagni fare cose con il pallone che io nemmeno avevo mai pensato”. Aggiunse, “certo dura qualche minuto appena, all’epoca e anche oggi vedendo Radonji?, ma inminuti sai che qualsiasi ...

