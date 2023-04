Quei due decreti last minute di Draghi (di cui nessuno parla) (Di martedì 4 aprile 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/Giordano.mp4 A proposito di Tromboni, qualcuno dei fan della acceleratissima transizione verde sa spiegarmi perché di Quei due decreti del governo Draghi – un del marzo 2022 e uno dell’ottobre 2022 – che prevedono il via libera a circa 1.500 pale eoliche in tutta la Sardegna. Praticamente l’isola e il mare circostante coperti da queste enormi pale in uno dei luoghi più belli della terra. E a vantaggio di chi? Basta guardare chi presenta Quei progetti e lo capirete: stasera ne parleremo a Fuori dal Coro. Sono tutte multinazionali: spagnoli, danesi, Jp Morgan. Niente da dire eh. Però è giusto difendere gli interessi della Sardegna o quelli delle multinazionali? I cittadini si stanno opponendo, perché mettono a rischio non solo il passato, le tradizioni e la ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 aprile 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/Giordano.mp4 A proposito di Tromboni, qualcuno dei fan della acceleratissima transizione verde sa spiegarmi perché diduedel governo– un del marzo 2022 e uno dell’ottobre 2022 – che prevedono il via libera a circa 1.500 pale eoliche in tutta la Sardegna. Praticamente l’isola e il mare circostante coperti da queste enormi pale in uno dei luoghi più belli della terra. E a vantaggio di chi? Basta guardare chi presentaprogetti e lo capirete: stasera ne parleremo a Fuori dal Coro. Sono tutte multinazionali: spagnoli, danesi, Jp Morgan. Niente da dire eh. Però è giusto difendere gli interessi della Sardegna o quelli delle multinazionali? I cittadini si stanno opponendo, perché mettono a rischio non solo il passato, le tradizioni e la ...

