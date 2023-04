Quarto, gioca per quattro volta il K.O. del Napoli contro il Milan: vincita monstre (Di martedì 4 aprile 2023) Non sappiamo se sia stato un tifoso azzurro o di altra fede calcistica a fare la giocata. Ma è certo che ha puntato per quattro volte sulla sconfitta del Napoli contro il Milan e ha portato a casa 7mila euro. E’ avvenuto in un’agenzia scommesse di Quarto, in provincia di Napoli. Quarto, tifoso punta per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 aprile 2023) Non sappiamo se sia stato un tifoso azzurro o di altra fede calcistica a fare lata. Ma è certo che ha puntato pervolte sulla sconfitta delile ha portato a casa 7mila euro. E’ avvenuto in un’agenzia scommesse di, in provincia di, tifoso punta per L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

