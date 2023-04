"Quanto tempo gli resta": rumors su Simone Inzaghi, l'Inter sta per esplodere (Di martedì 4 aprile 2023) Un mese di tempo per salvare la panchina. È la situazione scomoda in cui si trova Simone Inzaghi, che per la verità è stato in bilico in più occasioni nel corso di questa stagione, caratterizzata da 10 sconfitte in 28 giornate di campionato: l'Inter non perdeva così tante partite con un singolo allenatore addirittura dal 1955. Ad Appiano si è svolto l'ennesimo colloquio tra la dirigenza e Inzaghi, che finora si è sempre salvato. Adesso però il tecnico è a un bivio e già la sfida in Coppa Italia di martedì contro la Juventus sarà significativa: dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, perdere anche in semifinale sarebbe un colpo durissimo, dato che farebbe svanire uno degli obiettivi stagionali dei nerazzurri. Quest'ultimi sono in grande affanno in campionato, dove sono a -5 dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Un mese diper salvare la panchina. È la situazione scomoda in cui si trova, che per la verità è stato in bilico in più occasioni nel corso di questa stagione, caratterizzata da 10 sconfitte in 28 giornate di campionato: l'non perdeva così tante partite con un singolo allenatore addirittura dal 1955. Ad Appiano si è svolto l'ennesimo colloquio tra la dirigenza e, che finora si è sempre salvato. Adesso però il tecnico è a un bivio e già la sfida in Coppa Italia di martedì contro la Juventus sarà significativa: dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, perdere anche in semifinale sarebbe un colpo durissimo, dato che farebbe svanire uno degli obiettivi stagionali dei nerazzurri. Quest'ultimi sono in grande affanno in campionato, dove sono a -5 dalla ...

