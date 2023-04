“Quanto ha vinto Nikita”. GF Vip 7, cifra pazzesca per lei. Ha già parlato dopo la vittoria (Di martedì 4 aprile 2023) La vittoria di Nikita Pelizon al GF Vip 7 è stata per certi versi inaspettata; in pochi si aspettavano che l’influencer potesse battere Oriana: ora per lei si apre un nuovo capitolo che potrà coltivare anche grazie al montepremi, tutt’altro che di poco conto, che si è portata a casa. La vittoria di Nikita è arrivata al termine di una puntata lunghissima e ricca di colpi di scena che può essere riassunta con una breve cronologia. A conquistarsi la finale erano stati Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. L’ultimo posto a disposizione era tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, con il ballottaggio vinto da quest’ultimo. Completata la rosa Alfonso Signorini aveva dato il via ad una serie di sfide incrociate che avevano dato questo esito: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 aprile 2023) LadiPelizon al GF Vip 7 è stata per certi versi inaspettata; in pochi si aspettavano che l’influencer potesse battere Oriana: ora per lei si apre un nuovo capitolo che potrà coltivare anche grazie al montepremi, tutt’altro che di poco conto, che si è portata a casa. Ladiè arrivata al termine di una puntata lunghissima e ricca di colpi di scena che può essere riassunta con una breve cronologia. A conquistarsi la finale erano stati Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi ePelizon. L’ultimo posto a disposizione era tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, con il ballottaggioda quest’ultimo. Completata la rosa Alfonso Signorini aveva dato il via ad una serie di sfide incrociate che avevano dato questo esito: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thungoblin : Quanto staranno rosicando gli spartani che pensavano di vincere come i loro fans ' ha vinto solo di 3 punti' ?? #GFVIP - COCHITOONFIRE : RT @meurichard: E anche questa sera i surgelati hanno evitato la galera ??… per quanto mi riguarda abbiamo vinto tutto. Il Fandom più iconic… - Raquelista2015 : RT @meurichard: E anche questa sera i surgelati hanno evitato la galera ??… per quanto mi riguarda abbiamo vinto tutto. Il Fandom più iconic… - MDaje7 : RT @QueenG80328621: @DANASABER23 vogliamo sapere quanto hai vinto AHAHAHAHAHAHAHAHAH SEI UN GENIO ! #nikiters #gfvip - Laura28977130 : Ma quanto godo leggere i tweet dei fandom spartani ?? scriveteli senza piangere però.. NIKITA LA FATINA CON IL SUO E… -