Quando si gioca il ritorno Inter-Juventus di Coppa Italia? Data, orario e diretta tv (Di martedì 4 aprile 2023) Alle 21:00 di mercoledì 26 aprile l’Inter sfiderà la Juventus in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023. Dopo l’anData del 4 aprile, le due squadre daranno vita ad un derby d’Italia da brividi per assegnare il pass per la finalissima. La partita è in programma a San Siro. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Quale risultato? Scopriamolo insieme. La Juventus ha sempre superato il turno nelle cinque semifinali di Coppa Italia disputate contro l’Inter (nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21) e i nerazzurri ora vogliono cambiare la storia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Alle 21:00 di mercoledì 26 aprile l’sfiderà lain occasione della semifinale didi2022/2023. Dopo l’andel 4 aprile, le due squadre daranno vita ad un derby d’da brividi per assegnare il pass per la finalissima. La partita è in programma a San Siro. La partita potrà essere seguita inesclusiva su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Quale risultato? Scopriamolo insieme. Laha sempre superato il turno nelle cinque semifinali didisputate contro l’(nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21) e i nerazzurri ora vogliono cambiare la storia. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Gatti a #LaStampa: 'Ho imparato che vestire questa maglia non è semplice: ci sono molte aspettative, si gioca semp… - Armandoesse01 : @villaneveismo_ Dai perdonalo, gioca a centrocampo, quando arriva in area, se arriva, potrebbe essere stanco - mondisommersi1 : Non è mai un giorno come un altro,quando gioca la Juventus,è sempre un giorno speciale! - CaldarellaSanto : @RamaBSx 1) Nowy (atm he Is the player in the best shape in EU) 2) Maru in minigonna 3) Maury sulla R8 di tonno 4)… - maxzebra1897 : RT @piperausen: Quando gioca la #Juventus, ti diverti, ti emozioni, ti arrabbi, ti esalti insieme ai tuoi amici, ai tuoi affetti. Condividi… -

Il rugby come scuola di vita Ad esempio, dopo che è stata fatta una meta, c'è la possibilità di calciare facendo passare la palla tra i pali della porta, e quando gioca la nazionale, in questo momento sugli schermi appare la ... Allenatori , è Diego Pablo Simeone il più pagato al mondo Ma è soprattutto quando allena il Catania dei record nel campionato di Serie A che si fa notare ... Con la sua Nazionale gioca per più di 10 anni inanellando oltre 100 presenze. Chi sono i tecnici più ... Estrazione Eurojackpot martedì 4 aprile 2023: i numeri di oggi Estrazione Eurojackpot del 4 aprile 2023 Combinazione Vincente: Euronumeri : Come si gioca ... Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 MILIONI e cresce sempre più velocemente ... Ad esempio, dopo che è stata fatta una meta, c'è la possibilità di calciare facendo passare la palla tra i pali della porta, ela nazionale, in questo momento sugli schermi appare la ...Ma è soprattuttoallena il Catania dei record nel campionato di Serie A che si fa notare ... Con la sua Nazionaleper più di 10 anni inanellando oltre 100 presenze. Chi sono i tecnici più ...Estrazione Eurojackpot del 4 aprile 2023 Combinazione Vincente: Euronumeri : Come si... Ancheviene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 MILIONI e cresce sempre più velocemente ... Quando gioca Lorenzo Musetti a Marrakech Data e avversario OA Sport Brescia, quando i rifiuti diventano opere d'arte Bella. Nicolas Vavassori, invece, ha giocato con i bancali creando una composizione per Padenghe. A San Felice Emanuele Bertossi ha preparato con pneumatici un suggestivo drago che si muove sul prato ... Bella. Nicolas Vavassori, invece, ha giocato con i bancali creando una composizione per Padenghe. A San Felice Emanuele Bertossi ha preparato con pneumatici un suggestivo drago che si muove sul prato ...