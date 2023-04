Quando Piantedosi chiedeva “migranti in tutti i comuni”. L’accoglienza “obbligatoria” resta un tabù, anche nel Pd di Schlein (che la promosse) (Di martedì 4 aprile 2023) Erano i primi mesi del 2018 e l’attuale ministro dell’Interno Matteo Piantedosi era prefetto a Bologna. Onde evitare di fare “il prefetto cattivo” e imporre l’apertura di nuovi Centri di accoglienza straordinaria (Cas), Piantedosi chiedeva che in tutti i comuni della provincia venisse aperto almeno un progetto Sprar (oggi Sai), il sistema di accoglienza ordinaria organizzata in piccoli progetti per lo più gestiti dalle amministrazioni comunali attraverso il terzo settore. Insomma, chiedeva che ognuno facesse la sua parte perché l’hub di Bologna era già al doppio della capienza e si voleva evitare di stipare decine o centinaia di migranti in altri Cas. Di lì a poco Piantedosi sarebbe approdato al Viminale con l’allora ministro Matteo Salvini, i cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Erano i primi mesi del 2018 e l’attuale ministro dell’Interno Matteoera prefetto a Bologna. Onde evitare di fare “il prefetto cattivo” e imporre l’apertura di nuovi Centri di accoglienza straordinaria (Cas),che indella provincia venisse aperto almeno un progetto Sprar (oggi Sai), il sistema di accoglienza ordinaria organizzata in piccoli progetti per lo più gestiti dalle amministrazioni comunali attraverso il terzo settore. Insomma,che ognuno facesse la sua parte perché l’hub di Bologna era già al doppio della capienza e si voleva evitare di stipare decine o centinaia diin altri Cas. Di lì a pocosarebbe approdato al Viminale con l’allora ministro Matteo Salvini, i cui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Quando #Piantedosi accusa le #Ong e l’opinione pubblica italiana (ha detto proprio così!) di fungere da pull factor… - SuBin0142561235 : RT @robertosaviano: Quando #Piantedosi accusa le #Ong e l’opinione pubblica italiana (ha detto proprio così!) di fungere da pull factor, bi… - andrea_valori : RT @scandura: Campioni di psicologia inversa ma anche Marzullo scansate, quando non sembrano giochi di parole che l'unità di misura è in Pi… - HALTEREGO28 : RT @AlbertoLetizia2: Il ministro Piantedosi sbaglia quando afferma che 'C'è anche il fattore attrattivo di un'opinione pubblica che annove… - scandura : Campioni di psicologia inversa ma anche Marzullo scansate, quando non sembrano giochi di parole che l'unità di misu… -