Quando guardare la Luna Rosa | il primo plenilunio di primavera

Il primo plenilunio di primavera, chiamato anche plenilunio di Pasqua, si avvicina e il cielo si prepara, tra pochi giorni, a regalare uno spettacolo unico: la Luna Rosa. Gli eventi astronomici del mese di aprile prenderanno il via giovedì 6 aprile proprio con la Luna Rosa. Questa Luna segnerà il primo plenilunio di primavera e il quarto del 2023. Secondo il calendario Lunare la Luna, la notte del 6 aprile, raggiungerà il suo apice alle 4.35 UTC (le 6.35, ora italiana), ovvero subito prima dell'alba. Ovviamente, per ammirare questa bellissima Luna nel cielo del primo mattino, occorreranno condizioni meterologiche ...

