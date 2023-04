Quali sono le tecnologie 5G più avanzate e quale viene utilizzata in Italia (Di martedì 4 aprile 2023) Il futuro si chiama 5G, ma il presente è fatto di resistenze e impossibilità economiche di provvedere con l’ammodernamento della rete. Questo è il quadro che emerge andando a consultare i report (anche quelli europei) sull’evoluzione della connettività nel nostro Paese. Al netto delle vicissitudini politiche – come il caso della Lega che ha bloccato, nel ddl Concorrenza, l’aumento del limite elettromagnetico su cui stava lavorando il governo di cui fa parte il partito di Matteo Salvini -, ci sono anche degli aspetti meramente pratici che nel corso degli ultimi anni hanno portato a una copertura molto alta del territorio, ma con standard molto bassi. Nonostante ci sia la possibilità di attingere a un bacino di tecnologie 5G molto variegate e performanti. LEGGI ANCHE > A che punto siamo con la copertura della rete 5G in Italia? I dati ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 aprile 2023) Il futuro si chiama 5G, ma il presente è fatto di resistenze e impossibilità economiche di provvedere con l’ammodernamento della rete. Questo è il quadro che emerge andando a consultare i report (anche quelli europei) sull’evoluzione della connettività nel nostro Paese. Al netto delle vicissitudini politiche – come il caso della Lega che ha bloccato, nel ddl Concorrenza, l’aumento del limite elettromagnetico su cui stava lavorando il governo di cui fa parte il partito di Matteo Salvini -, cianche degli aspetti meramente pratici che nel corso degli ultimi anni hanno portato a una copertura molto alta del territorio, ma con standard molto bassi. Nonostante ci sia la possibilità di attingere a un bacino di5G molto variegate e performanti. LEGGI ANCHE > A che punto siamo con la copertura della rete 5G in? I dati ...

