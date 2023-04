"Putin non è malato, è paranoico: niente web e teme per la sua vita" (Di martedì 4 aprile 2023) Vladimir Putin "vive in una bolla informativa", non usa lo smartphone e non naviga sul web. Guarda la tv, scegliendo solo i canali pubblici. A descrivere le abitudini del presidente russo è un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Vladimir"vive in una bolla informativa", non usa lo smartphone e non naviga sul web. Guarda la tv, scegliendo solo i canali pubblici. A descrivere le abitudini del presidente russo è un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Chi esulta per la sconfitta di #SannaMarin forse non ha ascoltato le parole pronunciate da Petteri Orpo subito dopo… - MarcoFattorini : «Putin non usa il cellulare né internet, vive in una sorta di vuoto informativo. Si è protetto dal mondo con ogni b… - LaStampa : “Putin è un criminale, vi prego, non eseguite più i suoi ordini”. Parla per la prima volta un ex agente della sicur… - TengoBottega : @Massimo71000 Putin ha devastato il futuro del popolo e dei giovani Russi. Chi ama la Russia non può che sperare ch… - alextorre13 : @aledige @AgainCarlakak Alessandro siamo d'accordo ma non puoi pensare che Putin faccia del bene all'Occidente suo… -