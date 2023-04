Putin, l'ex guardia del corpo rivela i segreti: «È paranoico, non usa internet né il cellulare. È malato? No» (Di martedì 4 aprile 2023) Un ufficiale responsabile di fornire comunicazioni crittografate al presidente Vladimir Putin ha dichiarato di essere fuggito dalla Russia a causa della guerra in Ucraina e ha rivelato dettagli sul... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 aprile 2023) Un ufficiale responsabile di fornire comunicazioni crittografate al presidente Vladimirha dichiarato di essere fuggito dalla Russia a causa della guerra in Ucraina e hato dettagli sul...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : L'ex ufficiale di sicurezza di Putin: 'E' paranoico, vive isolato ma non è malato'. Gleb Karakulov è riuscito a sca… - F_Sme : RT @tempoweb: #Putin, parla l'ex guardia del corpo. Malattia, famiglia, paranoie: i segreti dello Zar #4aprile #iltempoquotidiano #russia… - stefanoangeli50 : “Putin è un criminale, vi prego, non eseguite più i suoi ordini” sono le parole dell'agente che fino ad Ottobre sco… - MarcoG_1701A : RT @RaiNews: L'ex ufficiale di sicurezza di Putin: 'E' paranoico, vive isolato ma non è malato'. Gleb Karakulov è riuscito a scappare lo sc… - serenel14278447 : Una ex guardia del corpo svela i segreti di Putin: «Paranoico, vive in un bozzolo, teme per la vita» -