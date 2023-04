“Putin è un criminale, vi prego, non eseguite più i suoi ordini”. Parla per la prima volta un ex agente della sicurezza personale di Putin, l’appello ai colleghi del Fso (Di martedì 4 aprile 2023) Fuggito rocambolescamente all’estero, Parla al Dossier Center un uomo che dal 2009 accompagna nei viaggi all’estero il presidente russo: “Ormai è molto chiuso. Si è protetto dal mondo intero con ogni sorta di barriera, la stessa quarantena, la mancanza di informazioni. La sua percezione della realtà è distorta. Ma non è malato gravemente, forse solo qualcosa legato all’età” Leggi su lastampa (Di martedì 4 aprile 2023) Fuggito rocambolescamente all’estero,al Dossier Center un uomo che dal 2009 accompagna nei viaggi all’estero il presidente russo: “Ormai è molto chiuso. Si è protetto dal mondo intero con ogni sorta di barriera, la stessa quarantena, la mancanza di informazioni. La sua percezionerealtà è distorta. Ma non è malato gravemente, forse solo qualcosa legato all’età”

