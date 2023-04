(Di martedì 4 aprile 2023) Leggi Anche Xi a cena da, dalla zuppa di storione alla pavlova: ecco il menù Leggi Anche(a sorpresa) a Mariupol occupata: 'Non usiamo armi ipersoniche ma le abbiamo' - Zar anche in Crimea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : L'ex ufficiale di sicurezza di Putin: 'E' paranoico, vive isolato ma non è malato'. Gleb Karakulov è riuscito a sca… - anperillo : RT @RaiNews: L'ex ufficiale di sicurezza di Putin: 'E' paranoico, vive isolato ma non è malato'. Gleb Karakulov è riuscito a scappare lo sc… - HuffPostItalia : 'Putin è paranoico e si autoisola, ma non è malato'. Il racconto dell'ex agente segreto dello Zar - MediasetTgcom24 : 'Putin è paranoico, vive isolato e senza Internet, ma non è malato': la verità dell'ex agente della sicurezza dello… - MediasetTgcom24 : 'Putin è paranoico, vive isolato e senza Internet, ma non è malato': la verità dell'ex agente della sicurezza dello… -

... feriti e vita quotidiana IL REFERENDUM Fotogallery - Plebiscito a Parigi, bocciati i monopattini a noleggio 'non è malato, per la sua età sta bene' Karakulov spiega che tutti sono costretti a ...Estratto dell'articolo da www.corriere.it Gleb Karakulov È in condizioni di salute 'migliori di quelle di molte persone della sua età', ma 'teme patologicamente' per la sua vita. Non utilizza internet,...Chi avrà consigliato adi essere così prudente non si sa. Ma quel che l'ex guardia del corpo assicura è che lo zar si informa solamente tramite i canali statali. Niente internet. Niente ...

"Putin è paranoico, vive isolato e senza Internet, ma non è malato": la verità dell'ex agente della sicurezza dello Zar TGCOM

Come un monarca preoccupato che chi gli gravita attorno possa volerlo morto, il presidente russo Vladimir Putin ha un sistema di sicurezza che rasenta la paranoia. Il cibo viene cucinato solo per lui ...“Putin non è malato, ma è paranoico ed è un criminale di guerra”, ecco il profilo tracciato dall’ex funzionario dell’intelligence russo scappato a ottobre in Turchia Gleb Karakulov è, a tutti gli ...