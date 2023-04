“Putin è paranoico, teme costantemente per la sua vita”: le rivelazioni di una ex guardia del corpo dello zar (Di martedì 4 aprile 2023) È stato al servizio di Putin per tredici anni come guardia del corpo, assistendolo in oltre 180 viaggi, oggi Gleb Karakulov – ex ingegnere della squadra delle comunicazioni del Servizio federale di protezione dello zar – dice del presidente russo: “Vive in un bozzolo, isolato da una serie di barriere”. Si informa soltanto sui canali ufficiali di stato, che devono essere disponibili anche quando si trova all’estero. A metà ottobre Karakulov ha smesso di prestare servizio dopo l’ultima trasferta ad Astana, è fuggito insieme alla sua famiglia dopo aver pianificato il piano per mesi, passando per la Turchia. Adesso si trova in un luogo sicuro, e soprattutto segreto. Da lì ha rivelato altri dettagli su Putin, che dopo tre anni di pandemia avrebbe ad esempio ancora una ossessione “paranoica” per il Covid, al ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023) È stato al servizio diper tredici anni comedel, assistendolo in oltre 180 viaggi, oggi Gleb Karakulov – ex ingegnere della squadra delle comunicazioni del Servizio federale di protezionezar – dice del presidente russo: “Vive in un bozzolo, isolato da una serie di barriere”. Si informa soltanto sui canali ufficiali di stato, che devono essere disponibili anche quando si trova all’estero. A metà ottobre Karakulov ha smesso di prestare servizio dopo l’ultima trasferta ad Astana, è fuggito insieme alla sua famiglia dopo aver pianificato il piano per mesi, passando per la Turchia. Adesso si trova in un luogo sicuro, e soprattutto segreto. Da lì ha rivelato altri dettagli su, che dopo tre anni di pandemia avrebbe ad esempio ancora una ossessione “paranoica” per il Covid, al ...

