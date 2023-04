Pure il rifiuto al monumento per le vittime delle foibe: il Pd è sempre nemico della Patria (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr – Non c’è niente da fare, Pd e Patria proprio non possono stare nella stessa frase. E non si dica che sia la stessa cosa per tutte le forze politiche: con tutti i limiti e le sacrosante critiche che si possono proferire a una classe dirigente oggi imbarazzante e decisamente lontana da qualsiasi difesa della Patria stessa, certe vette di mancanza di scrupoli, anche di banalissima “educazione civica”, c’è poco da fare, stanno solo a sinistra. No al monumento di commemorazione delle vittime delle foibe Niente monumento per ricordare le vittime delle foibe ad Egna, in provincia di Bolzano. Ad opporsi, guarda un po’, il Partito democratico locale. È stato l’assessore Alex ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr – Non c’è niente da fare, Pd eproprio non possono stare nella stessa frase. E non si dica che sia la stessa cosa per tutte le forze politiche: con tutti i limiti e le sacrosante critiche che si possono proferire a una classe dirigente oggi imbarazzante e decisamente lontana da qualsiasi difesastessa, certe vette di mancanza di scrupoli, anche di banalissima “educazione civica”, c’è poco da fare, stanno solo a sinistra. No aldi commemorazioneNienteper ricordare lead Egna, in provincia di Bolzano. Ad opporsi, guarda un po’, il Partito democratico locale. È stato l’assessore Alex ...

