(Di martedì 4 aprile 2023) Il giudice sportivoserie A, Gerardo Mastrandrea, ha chiuso laper una causa deiantisemiti che sono partiti dallabiancocelesti nei confronti dei tifosinisti durante il derby del 19 marzo scorso. La pena però è stata sospesa per un anno. Questa sanzione è arrivata con leggero ritardo perché proprio il giudice sportivo aveva chiesto alla Procura Federale di approfondire le indagini, acquisendo video e audio girati dalla PoliziaQuestura diall’interno dello Stadio “Olimpico”. La pena tuttavia, è stata sospesa per un anno, “con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga vione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolobag_ : @enti_ande @sportface2016 ma dai cosa devono denunciare loro tifano e devono essere lasciati liberi di farlo e nel… - lotta68blu : @SalvioEspo No caro Salvio, chi fa della violenza il suo credo non merita rispetto, anzi va punito. Gli Ultras sono… - fnapolisempre83 : RT @Escoalbar95: Abbiamo capito che gli ultras hanno fatto schifo. Le istituzioni interverranno e i responsabili saranno individuati e puni… - Escoalbar95 : Abbiamo capito che gli ultras hanno fatto schifo. Le istituzioni interverranno e i responsabili saranno individuati… -

, tra gli altri, anche glidella Lazio : il giudice sportivo ha infatti comminato un turno di squalifica al settore della Curva Nord per via dei " cori beceri e offensivi, di matrice ...... predicando 'nessun volto, nessun nome', per evitare di essere. I social media hanno aiutato ... il che aiuta glia portare il loro caos anche negli spazi offline. Così, quando i membri ...Ma quelli con lo smoking bianco non possono essere, anzi si permettono anche di invocare ... Sarebbe una immensa soddisfazione svuotare un po' le tasche di questi ricchi. Quindi Marcello ...

Puniti Ultras di Lazio e Roma: un turno di chiusura della Curva Nord con condizionale e 8000 euro multa per i cori contro Stankovic OA Sport

Mano pesante della UEFA nei confronti dei tifosi dell'Eintracht Francoforte per episodi avvenuti durante la sfida contro il Napoli. UEFA, Eintracht ...Mano pesante della UEFA nei confronti dei tifosi dell’Eintracht Francoforte per episodi avvenuti durante la sfida contro il Napoli. UEFA, Eintracht Francoforte punito per fumogeni e disordini Il club ...