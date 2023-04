Puglia: Confindustria, 7,5 mld investimento per parchi Kailia energia-Odra energia (Di martedì 4 aprile 2023) Brindisi, 4 apr. (Labitalia) - Ammonterà a circa 7,5 miliardi di euro l'investimento per realizzare i due parchi eolici marini galleggianti al largo delle coste pugliesi Kailia energia e Odra energia. Un'occasione di sviluppo per l'industria pugliese metalmeccanica, delle costruzioni, manifatturiera, elettronica, dell'Ict, oltre a tutte le imprese dell'indotto che potranno fornire beni e servizi. È questa l'occasione che si prospetta per la Puglia per i due progetti promossi da Renantis (prima Falck Renewables) e Bluefloat energy, partner paritetici della joint venture che sta promuovendo la realizzazione di parchi eolici marini galleggiante in Puglia, in Calabria e in Sardegna. Oltre sessanta gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Brindisi, 4 apr. (Labitalia) - Ammonterà a circa 7,5 miliardi di euro l'per realizzare i dueeolici marini galleggianti al largo delle coste pugliesi. Un'occasione di sviluppo per l'industria pugliese metalmeccanica, delle costruzioni, manifatturiera, elettronica, dell'Ict, oltre a tutte le imprese dell'indotto che potranno fornire beni e servizi. È questa l'occasione che si prospetta per laper i due progetti promossi da Renantis (prima Falck Renewables) e Bluefloat energy, partner paritetici della joint venture che sta promuovendo la realizzazione dieolici marini galleggiante in, in Calabria e in Sardegna. Oltre sessanta gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntoeffe : L'intervista di copertina @puntoeffe_ n. 4/2023 è dedicata a Sergio Fontana, fondatore e presidente di Farmalbor e… - ChicStein : RT @PugliaEEN: ‘’Willkommen in Puglia’’: oggi in Camera di Commercio a Bari si discute delle opportunità offerte a grandi e piccole imprese… - PugliaEEN : ‘’Willkommen in Puglia’’: oggi in Camera di Commercio a Bari si discute delle opportunità offerte a grandi e piccol… - notizieloc : Puglia: PIEMONTESE: AUGURI BUON LAVORO A PRESIDENTE CONFINDUSTRIA FOGGIA - - MichCortese : RT @RositaGaliandro: #CYBERCRIME: NEL 2022 PEGGIORA LO STATO DELLA SICUREZZA INFORMATICA IN PUGLIA via @Confindustria #puglia with @domeni… -