Pubblicato il bando di Asp per l'acquisto di dodici autobus elettrici con fondi Pnrr e Psnms (Di martedì 4 aprile 2023) Il testo integrale del bando per l'acquisto di dodici bus elettrici è Pubblicato sul sito www.asp.asti.it Leggi su gazzettadasti (Di martedì 4 aprile 2023) Il testo integrale delper l'dibussul sito www.asp.asti.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VolontaRomagna : #BandiNews Il comune di #Forlì ha pubblicato avviso per la selezione dei soggetti gestori di Centri Estivi Scadenza… - infoiteconomia : Comune di Caserta. Contributo Fitti 2022, pubblicato il bando: domande entro il 10 maggio 2023 - NicolettaPerlo : RT @ScuolaSantAnna: #ApplyNow ? Iscrizioni aperte per “Denialism and Conspiracy Theories in EU”, Summer School nell’ambito di GOLDSTEIN e c… - wesud_news : Accoglienza integrata: pubblicato sul sito del Comune il bando per il progetto “Luoghi in Comune” - montalcinonews : Pubblicato il bando per la realizzazione del panno della Giostra di Simone di #Montisi che andrà alla contrada vinc… -