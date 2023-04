Psoriasi: che cos’è e come agiscono i nuovi farmaci (Di martedì 4 aprile 2023) La Psoriasi è una malattia infiammatoria, cronica, non contagiosa della pelle, che in Italia colpisce circa 2 milioni di persone. Ha la stessa incidenza nei due sessi e può insorgere a qualsiasi età. Solitamente compare per la prima volta tra i 20 e i 30 anni, mentre è rara nei bambini. Un secondo picco di incidenza si registra nella fascia di età tra i 50 e i 60 anni. Purtroppo, in molti casi, può peggiorare di molto la qualità della vita del paziente. Abbiamo chiesto agli esperti quali sono le novità terapeutiche. Psoriasi: le nuove prospettive terapeutiche per dire stop alla malattia guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 aprile 2023) Laè una malattia infiammatoria, cronica, non contagiosa della pelle, che in Italia colpisce circa 2 milioni di persone. Ha la stessa incidenza nei due sessi e può insorgere a qualsiasi età. Solitamente compare per la prima volta tra i 20 e i 30 anni, mentre è rara nei bambini. Un secondo picco di incidenza si registra nella fascia di età tra i 50 e i 60 anni. Purtroppo, in molti casi, può peggiorare di molto la qualità della vita del paziente. Abbiamo chiesto agli esperti quali sono le novità terapeutiche.: le nuove prospettive terapeutiche per dire stop alla malattia guarda le foto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoDeBen8 : @Lorenzo93188630 @guscabin @DeShindig E io sono pure uno che gli viene la psoriasi a sentir parlare i professionist… - emmcamp : @Novacula_Occami @AgostinoCapuan1 @perochan Non so, a me, forse per i troppi ascolti, ha rotto i coglioni anche que… - Ecate31 : RT @sabalaubridge: @KateFont73 Proprio l'altro ieri la mia collega mi ha detto che il figlio di suo marito che ha la psoriasi è in cura con… - sabalaubridge : @KateFont73 Proprio l'altro ieri la mia collega mi ha detto che il figlio di suo marito che ha la psoriasi è in cur… - startzai : RT @MOTORESANITA: Sabrina Nardi, Consigliera Nazionale @salutequita: “Abbiamo un piano di ripresa nazionale e resilienza che ridisegna l’as… -