(Di martedì 4 aprile 2023) Si fannopiù insistenti le voci di divorzio tra Lionele il Psg nel prossimo mese di giugno, quando scadrà il contratto dell’argentino. Secondo quanto riporta il quotidiano “L’Equipe”, il numero 10 dell’Albiceleste è destinato a lasciare il club parigino a meno che non accetti un netto taglio dell’ingaggio nel nuovo contratto. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla trattativa, latra le duesarebbe talmenteda escludere un nuovo accordo. E il Barcellona intanto continua a sperare in un ritorno della sua ex stella. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #PSG | #Equipe: sempre più lontano il rinnovo di #Messi, distanza ampia tra le parti - sportface2016 : #PSG | #Equipe: sempre più lontano il rinnovo di #Messi, distanza ampia tra le parti - PaoloBittaAlfa : Giuseppe Marotta è il più grande dirigente della storia del calcio italiano. Guardate che squadrone aveva costruito… - angeloambrosell : @MilanFo60352769 Più no che sì. Sembra sempre che debba travolgere gli avversari ma molto spesso poi non accade. Se… - villar10us : PSG sempre -

Messi in archivio i rinnovi di Mancini e Matic , la Roma èin attesa di ufficializzare anche il prolungamento di Cristante, che è già stato fatto ma non ...il primo devo essere riscattato dal...Ilper la cronaca ha perso 0 - 1 contro il Lione, ma il risultato questa volta conta davvero ... Un finale bellissimo che vorremmo poter scriverepiù spesso. Tommaso Guidotti tommaso.guidotti@......dio Chelsea, che andrebbero commissariate per manifesta incapacità. Di qui la terza considerazione : il calcio è davvero cambiato Oppure sono solo subentrati troppi soldi per un gioco...

Psg, sempre più lontano il rinnovo di Messi: distanza ampia tra le parti SPORTFACE.IT

Al termine del match tra PSG e Lione, perso dalla squadra parigina per 1-0 ... L’atmosfera all’interno del club francese è sempre più gelida, ma soprattutto si registra preoccupazione intorno alle ...Pubblico e stampa, esasperati dopo la seconda sconfitta interna di fila, non risparmiano nessuno. Fuori dalle coppe e con il solito carico di tensioni interne, per la squadra di Al Khelaifi già si par ...