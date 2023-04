Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Psg, #Petit: 'I fischi a #Messi sono un insulto al calcio. Leo, vattene da questo non club!' - sportli26181512 : Psg, Petit: 'I fischi a Messi sono un insulto al calcio. Leo, vattene da questo non club!': L’ex centrocampista Emm… - sportface2016 : #Petit contro i tifosi del #Psg: “Un insulto i fischi a #Messi, vattene da questo club” -

Si è scagliato contro i tifosi della leggenda francese Emmanuel. L'ex centrocampista, ai microfoni di RMC Sport, ha criticato i fischi arrivati a Messi. Ecco le sue parole: 'Quando sento questi fischi, per me sono un insulto ...Ilmonitora il da farsi con estrema attenzione, pronto a sferrare l'assalto decisivo nel caso ... Futuro Zidane,si sbilancia: 'Non sarà in Inghilterra, ecco perché'A fare il punto della ......lascerà ilnel giugno 2023, 80 milioni se rimarrà fino al 2024 e 90 milioni se si fermerà a Parigi fino alla scadenza attuale del contratto (giugno 2025). Foto di copertina: EPA/CRISTOPHE

Psg, Petit: 'I fischi a Messi sono un insulto al calcio. Leo, vattene da ... Calciomercato.com

L’ex centrocampista Emmanuel Petit si è scagliato contro i tifosi del Psg, rei di aver fischiato Leo Messi. L'ha fatto ai microfoni di RMC Sport. Ecco le sue parole. “Quando sento questi fischi, per ...Emmanuel Petit s'en est pris dans Rothen s'enflamme aux fans parisiens qui ont sifflé Lionel Messi dimanche soir lors de PSG-OL (0-1). Petit a estimé que La Pulga n'est pas dans les meilleures ...