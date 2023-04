PSG, per L’Équipe è quasi certo: Messi non rinnoverà il contratto (Di martedì 4 aprile 2023) In scadenza di contratto a fine giugno, l’avventura di Lionel Messi al Paris Saint Germain potrebbe finire proprio quest’estate. Non a caso, il quotidiano sportivo francese L’Équipe titola nella sua edizione di oggi, sia quella in edicola che quella online: “Messi e il PSG vicini al divorzio”. “Lionel Messi – si legge all’interno del giornale – non dovrebbe continuare la sua avventura al PSG nella prossima stagione: nel mezzo del Mondiale dello scorso inverno, il padre del giocatore, Jorge Messi, e il presidente parigino, Nasser al-Khelaifi, avevano concordato un’estensione dell’accordo per una stagione, ma senza spingere oltre le discussioni o parlare dello stipendio”. Poi però, dopo i Mondiali vinti con l’Argentina in Qatar, il rendimento della Pulce nel PSG non è stato lo stesso, ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) In scadenza dia fine giugno, l’avventura di Lionelal Paris Saint Germain potrebbe finire proprio quest’estate. Non a caso, il quotidiano sportivo francesetitola nella sua edizione di oggi, sia quella in edicola che quella online: “e il PSG vicini al divorzio”. “Lionel– si legge all’interno del giornale – non dovrebbe continuare la sua avventura al PSG nella prossima stagione: nel mezzo del Mondiale dello scorso inverno, il padre del giocatore, Jorge, e il presidente parigino, Nasser al-Khelaifi, avevano concordato un’estensione dell’accordo per una stagione, ma senza spingere oltre le discussioni o parlare dello stipendio”. Poi però, dopo i Mondiali vinti con l’Argentina in Qatar, il rendimento della Pulce nel PSG non è stato lo stesso, ...

