PSG, nel mirino un obiettivo di Real e Juve (Di martedì 4 aprile 2023) Da quando Pablo Sarabia è andato al Wolverhampton, il PSG è in cerca del suo sostituto. La squadra guidata da Galtier è... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Da quando Pablo Sarabia è andato al Wolverhampton, il PSG è in cerca del suo sostituto. La squadra guidata da Galtier è...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : PSG, nel mirino un obiettivo di Real e Juve: Da quando Pablo Sarabia è andato al Wolverhampton, il PSG è in cerca d… - leonida43725055 : ?????? il gatto di marmo. Menomale e stato cacciato a pedate nel culo dalla @juventusfc. Neanche il rinnovo li anno pr… - IlManna15 : @JulzOa @NoContextEPL Si ma non parlo del overall, parlo del fatto che sono nettamente più forti su fifa che nella… - PAOLOCARLESI : @Edorsi53 Dimostrazione che i soldi nel calcio non bastano per vincere. E di soldi il PSG ne ha spesi un'enormita'… - primusntrpares : @GiuseI1492K @VincenzoBellom9 @ThiagoMottiano Il monaco di Raggi e Glick era più forte di una squadra con il quadru… -