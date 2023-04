Psg, Henry: “Imbarazzanti i fischi a Messi. Il mio augurio è che possa tornare al Barcellona” (Di martedì 4 aprile 2023) Potrebbe essere ai titoli di coda l’esperienza al Psg di Lionel Messi, ma sicuramente lo è il rapporto con i tifosi del club parigino. I fischi di domenica sera, nella sfida persa contro il Lione, non sono piaciuti a Thierry Henry, che si è espresso così ai microfoni di Prime Video France: “È imbarazzante ascoltare i fischi dal Parco dei Principi. È uno dei migliori giocatori della squadra, ha segnato 13 gol e fornito 13 assist”. Si aprono a questo punto anche le porte di un ritorno a Barcellona: “È un augurio: Messi deve tornare al Barcellona per amore del calcio e perché non se n’è andato come avrebbe voluto. Lo provano le lacrime nel giorno del suo addio”, ha aggiunto l’ex attaccante transalpino. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Potrebbe essere ai titoli di coda l’esperienza al Psg di Lionel, ma sicuramente lo è il rapporto con i tifosi del club parigino. Idi domenica sera, nella sfida persa contro il Lione, non sono piaciuti a Thierry, che si è espresso così ai microfoni di Prime Video France: “È imbarazzante ascoltare idal Parco dei Principi. È uno dei migliori giocatori della squadra, ha segnato 13 gol e fornito 13 assist”. Si aprono a questo punto anche le porte di un ritorno a: “È undevealper amore del calcio e perché non se n’è andato come avrebbe voluto. Lo provano le lacrime nel giorno del suo addio”, ha aggiunto l’ex attaccante transalpino. SportFace.

