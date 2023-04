Proroga Bonus box auto: chi può usufruirne e data di scadenza della richiesta (Di martedì 4 aprile 2023) Il Bonus box auto è stato Prorogato fino al 2024 ed è una detrazione fiscale sulla spesa per acquistare un garage. Una grande novità riguarda il Bonus box auto, con una percentuale di detrazione aumentata al 50%. Tale detrazione verrà riconosciuta solo con un tetto massimo di spesa di 96 mila euro. Di seguito, vi diremo come funziona il Bonus, chi potrà usufruirne e tutto quello che c’è da sapere. Prorogato il Bonus box auto – Ilovetrading.itIl Bonus rientra nella lista di lavori di ristrutturazione edilizia. Si tratta di una detrazione del 50%, Prorogata fino al 31 dicembre 2024, che aiuta gli acquirenti con i costi sostenuti per la realizzazione di box auto, ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 4 aprile 2023) Ilboxè statoto fino al 2024 ed è una detrazione fiscale sulla spesa per acquistare un garage. Una grande novità riguarda ilbox, con una percentuale di detrazione aumentata al 50%. Tale detrazione verrà riconosciuta solo con un tetto massimo di spesa di 96 mila euro. Di seguito, vi diremo come funziona il, chi potràe tutto quello che c’è da sapere.to ilbox– Ilovetrading.itIlrientra nella lista di lavori di ristrutturazione edilizia. Si tratta di una detrazione del 50%,ta fino al 31 dicembre 2024, che aiuta gli acquirenti con i costi sostenuti per la realizzazione di box, ...

