Proiettile in posta medico base, Ordini 'tanti in fuga da Ssn, intervenire' (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo fermare la fuga dei medici e dei professionisti sanitari dal Servizio sanitario nazionale. Le aggressioni, la carenza di personale e soprattutto i carichi di lavoro aumentano il rischio clinico. Ogni giorno i medici sono oggetto di una campagna mediatica sui danni presunti in sanità, minando la serenità dei professionisti, già aggravata da un ricorso massivo, spesso improprio, alle prestazioni sanitarie. Né si può pensare di arginare questo fenomeno limitando il numero e la tipologia di esami che i medici possono prescrivere: un nuovo 'Decreto appropriatezza' sarebbe, come l'altro, bocciato dalla Corte costituzionale". Per Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), "servono risorse e provvedimenti legislativi per fermare questo ..."

