Profezia di San Malachia | l’ultimo papa e la caduta di Roma

Una Profezia emessa nel XII secolo da San Malachia O' Morgair, un arcivescovo irlandese, è recentemente riemersa e ha ricevuto risalto a seguito dell'estesa emergenza creata dall'epidemia di COVID-19 e dalle successive guerre tra Russia e Ucraina. Questa Profezia contiene 112 motti, il primo dei quali riguarda l'elezione di papa Celestino II nel 1143. La Profezia di Malachia è salita alla ribalta grazie alla pretesa correlazione tra alcuni dei suoi motti e la vera cronologia dei papi che l'hanno preceduta. I riflettori sono puntati su papa Celestino V, l'unico papa a dimettersi prima di papa Ratzinger. papa Francesco sarà il penultimo pontefice, condividendo il suo nome con il penultimo ...

