Processo Trump, chi è il giudice Merchan: il ‘duro’ dalla Colombia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “Mi odia!”. Così Donald Trump ha detto di Juan Merchan, il giudice della Corte Suprema di New York, che da oggi presiede il suo Processo per il caso Stormy Daniels. In effetti, non è la prima volta che Trump incontra nel suo cammino il giudice, nato 60 anni fa in Colombia e migrato a 6 anni a New York dove è stato il primo della famiglia ad andare all’università, lavorando per potersi pagare gli studi. Merchan nei mesi scorsi ha condannato Allen Weisselberg, amico di Trump e Cfo della sua società, nell’ambito di un Processo per frode fiscale della Trump Organization. E ha presieduto il Processo di un altro caro amico e consigliere dell’ex presidente, Steven Bannon, ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “Mi odia!”. Così Donaldha detto di Juan, ildella Corte Suprema di New York, che da oggi presiede il suoper il caso Stormy Daniels. In effetti, non è la prima volta cheincontra nel suo cammino il, nato 60 anni fa ine migrato a 6 anni a New York dove è stato il primo della famiglia ad andare all’università, lavorando per potersi pagare gli studi.nei mesi scorsi ha condannato Allen Weisselberg, amico die Cfo della sua società, nell’ambito di unper frode fiscale dellaOrganization. E ha presieduto ildi un altro caro amico e consigliere dell’ex presidente, Steven Bannon, ...

