Processo Stormy Daniels, Trump chiede lo spostamento da Manhattan a Staten Island: “Sede di parte, nessuno vota repubblicano” (Di martedì 4 aprile 2023) Donald Trump chiede che il Processo, che inizierà oggi a New York, per i suoi pagamenti alla pornostar Stormy Daniels venga spostato dal Tribunale di Lower Manhattan, una “Sede molto di parte, con alcune aree che hanno votato 1% repubblicano” a Staten Island. Lo scrive l’ex presidente Usa sul suo social Truth. Staten Island – l’unico quartiere della Grande Mela che ha votato per lui nel 2016 e nel 2020 – “sarebbe un luogo molto imparziale e sicuro per il Processo”. Inoltre, afferma il tycoon, “il giudice, che è molto di parte, e la sua famiglia sono ben noti haters di Trump”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Donaldche il, che inizierà oggi a New York, per i suoi pagamenti alla pornostarvenga spostato dal Tribunale di Lower, una “molto di, con alcune aree che hannoto 1%” a. Lo scrive l’ex presidente Usa sul suo social Truth.– l’unico quartiere della Grande Mela che hato per lui nel 2016 e nel 2020 – “sarebbe un luogo molto imparziale e sicuro per il”. Inoltre, afferma il tycoon, “il giudice, che è molto di, e la sua famiglia sono ben noti haters di”. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Processo Stormy Daniels, Trump chiede lo spostamento da Manhattan a Staten Island: “Sede di parte, nessuno vota rep… - SkyTG24 : Trump incriminato per il caso Stormy Daniels, oggi arresto e udienza del processo. LIVE - vincenzo_tolve : - dscndt : RT @Asiablog_it: #USA ???? Oggi #Trump a processo per il caso della pornostar Stormy Daniels: ??1° ex presidente a finire sotto inchiesta pen… - Tomas1374 : RT @Asiablog_it: #USA ???? Oggi #Trump a processo per il caso della pornostar Stormy Daniels: ??1° ex presidente a finire sotto inchiesta pen… -