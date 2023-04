“Processo farsa”. Trump in tribunale non fa sconti al governo USA (Di martedì 4 aprile 2023) Ufficialmente in arresto. Donald Trump è arrivato al tribunale di Manhattan dove il giudice Juan Merchan gli leggerà i 34 capi d'accusa nel caso Stormy Daniels. "Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere arresta il suo principale oppositore per non aver commesso alcun crimine" ha scritto il tycoon ed ex Presidente ai suoi sostenitori in un’email sottolineando come questa “caccia alle streghe” dovrebbe essere “spostata dal tribunale di Manhattan a quello di Staten Island” per un giudizio più imparziale. All'ex presidente non saranno imposte manette né foto segnaletica e in generale, secondo indiscrezioni riportate da Yahoo News, gli sarà risparmiato il tradizionale trattamento riservato ai criminali comuni. I capi di accusa contro Trump sarebbero 34, fra i quali falsificazione di documenti aziendali. Il ... Leggi su panorama (Di martedì 4 aprile 2023) Ufficialmente in arresto. Donaldè arrivato aldi Manhattan dove il giudice Juan Merchan gli leggerà i 34 capi d'accusa nel caso Stormy Daniels. "Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere arresta il suo principale oppositore per non aver commesso alcun crimine" ha scritto il tycoon ed ex Presidente ai suoi sostenitori in un’email sottolineando come questa “caccia alle streghe” dovrebbe essere “spostata daldi Manhattan a quello di Staten Island” per un giudizio più imparziale. All'ex presidente non saranno imposte manette né foto segnaletica e in generale, secondo indiscrezioni riportate da Yahoo News, gli sarà risparmiato il tradizionale trattamento riservato ai criminali comuni. I capi di accusa controsarebbero 34, fra i quali falsificazione di documenti aziendali. Il ...

