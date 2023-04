Processo a Trump, manifestanti e giornalisti davanti al tribunale di New York: la diretta video (Di martedì 4 aprile 2023) Donald Trump è atteso presso il tribunale di Lower Manhattan, a New York, dove gli verranno notificati i capi d'imputazione del procedimento penale aperto contro di lui. L'ex presidente degli Stati Uniti è da ieri sera nella Trump Tower di New York. Nei dintorni del palazzo della Corte ci sono sia contestatori sia sostenitori dell'ex capo di Stato. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2023/04/04/news/Trump incriminato tribunale-12736213/">LEGGI L'ARTICOLO: Trump in tribunale: sarà incriminato con 34 capi di imputazione gravi. Il giudice vieta le telecamere in aula</a> Leggi su lastampa (Di martedì 4 aprile 2023) Donaldè atteso presso ildi Lower Manhattan, a New, dove gli verranno notificati i capi d'imputazione del procedimento penale aperto contro di lui. L'ex presidente degli Stati Uniti è da ieri sera nellaTower di New. Nei dintorni del palazzo della Corte ci sono sia contestatori sia sostenitori dell'ex capo di Stato. LEGGI L'ARTICOLO:in: sarà incriminato con 34 capi di imputazione gravi. Il giudice vieta le telecamere in aula

