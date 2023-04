Processo a Trump | attesa per l' arrivo dell' ex presidente Usa in tribunale a New York - la diretta

(Di martedì 4 aprile 2023) Donaldè atteso presso ildi Lower Manhattan, a New, dove gli verranno notificati i capi d'imputazione del procedimento penale aperto contro di lui. L'exdegli Stati Uniti è da ieri sera nellaTower di New. Nei dintorni del palazzoa Corte ci sono sia contestatori sia sostenitori'ex capo di Stato. LEGGI L'ARTICOLO:in: sarà incriminato con 34 capi di imputazione gravi. Il giudice vieta le telecamere in aula

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Processo Stormy Daniels, Trump chiede lo spostamento da Manhattan a Staten Island: “Sede di parte, nessuno vota rep… - Diego_Bruno80 : RT @SecolodItalia1: Lo zampino di Soros dietro il processo a Trump? Al tribunale di Manhattan striscioni contro il finanziere - CotestaLuigi : RT @fattoquotidiano: Processo Stormy Daniels, Trump chiede lo spostamento da Manhattan a Staten Island: “Sede di parte, nessuno vota repubb… - sallo_news : Trump chiede di trasferire udienza a Staten Island: 'Manhattan di parte' - Open_gol : L'ex presidente suona la carica ai suoi con un messaggio su Truth e una mail ai suoi sostenitori -

Donaldritiene che ilper il caso della pornostar dovrebbe essere spostato nella vicina Staten Island, evitando il tribunale di Manhattan, una "sede molto di parte, con alcune aree che hanno ......16 Primi tafferugli fuori dal tribunale di New York 17:31atteso in corte, centinaia di agenti presidiano il palazzo 16:38chiede di spostare ila Staten Island, area più ...Staten Island - l'unico quartiere di New York che ha votato per lui nel 2016 e nel 2020 - "sarebbe un luogo molto imparziale e sicuro per il", al contrario di Manhattan, s'intende.ha ...

Trump chiede di spostare il processo a Staten Island: “Manhattan è di parte” Il Fatto Quotidiano

I legali di Trump hanno giudicato prematura l’idea dell’ex presidente di spostare il processo nella vicina Staten Island (uno dei cinque distretti di New York), dove il supporto ai repubblicani è ...Donald Trump ritiene che il processo per il caso della pornostar dovrebbe essere spostato nella vicina Staten Island, evitando il tribunale di Manhattan, una «sede molto di parte, con alcune aree che ...