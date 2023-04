Probabili formazioni Juventus-Inter | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di martedì 4 aprile 2023) La stagione inizia ad incanalarsi verso la fine e questa sera, alle ore 21.00, all’Allianz Stadium di Torino ci sarà un momento importante, la semifinale di andata di Coppa Italia tra, con la vincente che sfiderà in finale chi uscirà vincitrice dallo scontro tra Fiorentina e Cremonese. Il direttore di gara sarà Davide Massa. Le scelte di Allegri Allegri giocherà senza pensare troppo al risparmio degli uomini, impegnati anche a raggiungere un’insperata qualificazione in Champions League e dalla prossima settimana nei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona, schierando la squadra in questo momento titolare. Perin, portiere di Coppa tra i pali e per il resto poca pretattica, con il trio brasiliano in difesa, Rabiot imprescindibile a centrocampo e il duo offensivo che si trova meglio, Di Maria alle spalle di Vlahovic. L’unico ...

Semifinale di andata di grande prestigio tra Juventus e Inter, che si sfideranno per concludere in bellezza la propria stagione.Il primo atto della semifinale più attesa della Coppa Italia 2022-23 sta per andare in scena. Questa sera, alle ore 21, Juventus e Inter scendono in campo all’Allianz Stadium per disputare l’andata de ...