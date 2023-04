Pro - Trump in piazza per il loro idolo, 'è fantastico' (Di martedì 4 aprile 2023) Decine di manifestanti pro - Trump sono gia' radunati davanti alla procura di Manhattan, dove il loro "idolo" e' atteso nelle prossime ore per l'incriminazione. Arrivano dal Connecticut, da Long ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Decine di manifestanti pro -sono gia' radunati davanti alla procura di Manhattan, dove il" e' atteso nelle prossime ore per l'incriminazione. Arrivano dal Connecticut, da Long ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F77709261 : @grillocogitandi @mptuitter Ma faceva accordi con Stalin... sai entrare nel merito, capra? Occhio che il proprietar… - antoniodballaro : RT @ROBZIK: Robert Reilly, un ex agente FBI, dice al @nytimes che New York non rappresenta il luogo ideale per favorire un raduno dei fanat… - EnzoCaruso1975 : RT @ROBZIK: Robert Reilly, un ex agente FBI, dice al @nytimes che New York non rappresenta il luogo ideale per favorire un raduno dei fanat… - FrncscPltn : RT @ROBZIK: Robert Reilly, un ex agente FBI, dice al @nytimes che New York non rappresenta il luogo ideale per favorire un raduno dei fanat… - pinopao : RT @ROBZIK: Robert Reilly, un ex agente FBI, dice al @nytimes che New York non rappresenta il luogo ideale per favorire un raduno dei fanat… -