Prima Pagina IN Edicola | la Juventus vuole Bastoni! Inter | fuori Lukaku

(Di martedì 4 aprile 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Inzaghi, c’è poco da stare Allegri. A Torino (21) semifinale d’andata tra lae l’. Coppa Italia, stasera Max può decidere il futuro di Simone. Il tecnico bianconero: «Troppi elogi, alziamo subito le antenne». C’è Di Maria con Vlahovic.: Dzeko vicino a Lautaro Martinez. TUTTOSPORT Coppa Italia, andata semifinali: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? MILAN DA CAMPIONI Le notizie ?? - ZZiliani : Dopo il #Corsport, oggi anche la #Gazzetta capitola e titola in prima pagina: “ATTENTA #JUVE, RISCHI ALTRI PUNTI”.… - MarianoGiustino : Ma come si fa a scadere a un livello così becero, offensivo, nei confronti di una collega giornalista. Il quotidian… - capuanogio : La prima pagina #Tuttosport di domani ?? - capuanogio : La prima pagina #CorSport di domani ?? -

... specialmente in campionato dove i rossoneri,della gloriosa trasferta di Napoli vinta per 4 -... Il futuro, quindi, è nelle mani del trequartista, pronto a scrivere una nuovadella sua ...Vaglierò di volta in volta le idee e guarderò i fattidi votare. Partiamo da qui, ad esempio: ... I cittadini della zona Solferino/Corso Italia, inascoltati, hanno addirittura comprato una...Lo ha raccontato il popolare danzatore spagnolo attraverso la suaInstagram, svelando di ... ma si è detto fiducioso di poter tornare quantosul palco. " Mi dà solo speranza pensare che se ...

PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - È la vendetta di Ceferin. Gestacci, tensioni: il Napoli è inquieto AreaNapoli.it

“Gestacci, tensioni. Il Napoli è inquieto”. Titola così in basso l’edizione odierna di Tuttosport. "Politano contro i tifosi rossoneri. E la contestazione a De Laurentiis divide. Per la Champions si ...“Meno male che Lucio c’è”. Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi ...