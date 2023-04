Prestito ING | procedura in 5 minuti e bonifico sul conto | fai così

Leggi su consumatore

(Di martedì 4 aprile 2023) Si semplifica l’opportunità di ricevere unda parte del gruppo Ing direct. Basta seguire le semplici indicazioni Gli ultimi anni sono stati difficili per l’economia. La pandemia prima e la crisi energetica poi hanno generato instabilità dei prezzi e messo in difficoltà diverse imprese con conseguente perdita di posti di lavoro. In queste fasi L'articolo proviene da Consumatore.com.