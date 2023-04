'Presidente Trump, lei è in arresto'. A New York il giorno più lungo. Lui in tribunale, i suoi fuori a protestare (Di martedì 4 aprile 2023) A poche ore dalla sua incriminazione, Donald Trump ha chiesto di spostare il processo da Manhattan a Staten Island, un'area tradizionalmente più repubblicana. E non ha risparmiato un attacco al ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 aprile 2023) A poche ore dalla sua incriminazione, Donaldha chiesto di spostare il processo da Manhattan a Staten Island, un'area tradizionalmente più repubblicana. E non ha risparmiato un attacco al ...

