Presentazione volume 'La Regina della Rete. Le origini del successo digitale di Giorgia Meloni' di Domenico Giordano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CasaScrittori : RT @fondmarcobesso: #fondazionemarcobesso invita il pubblico alla presentazione del volume di Giulia Sissa, 'L'errore di Aristotele' edito… - fondmarcobesso : #fondazionemarcobesso invita il pubblico alla presentazione del volume di Giulia Sissa, 'L'errore di Aristotele' ed… - ComunediGenova : Genova Capitale del Libro: A Villa Croce presentazione del volume 'Eredi Boggiano' di Cristiano Berti Giovedì 6/04… - cronachesannio : #AttualitàBenevento #AntonioDeLucia Al “Musa” la presentazione del volume per passeggiare fra i suoi tesori - aless_volpe : RT @_Teoria_critica: Presentazione del volume di Roberto Mordacci, Critica e utopia. Da Kant a Francoforte, Castelvecchi, 2023. Intervengo… -

Registrazione video del dibattito dal titolo ""La Regina della Rete. Le origini del successo digitale di Giorgia Meloni" di Domenico Giordano", registrato a Roma martedì 4 aprile ...Per ladelai Giardini di Palazzo Reale a Palermo, tra i presenti c'era anche il suo grande amico Rupert Everett che ha firmato la prefazione del libro. Ilè stato ...... ognuna basata su un diverso, e suggerirebbe così la creazione di un futuro franchising. ... Il 12 aprile , in occasione dellaufficiale al pubblico e agli investitori del nuovo ...

Presentazione volume "La Regina della Rete. Le origini del ... Radio Radicale

Il volume reca in Premessa un contributo della dirigente Caterina Fantauzzi, un’Introduzione delle docenti Lettieri, Cardinali e Romanelli che hanno coordinato la ricerca, le Presentazioni di Franco ...Brett Lloyd ha presentato l'1 aprile a Napoli il volume di fotografie che sono la sua lettera ... per promuovere le imprese locali in ogni città in cui si è tenuta la presentazione) è andata alla ...