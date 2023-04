Presentato a Vinitaly 2023 Radici Virtuose il progetto di rigenerazione agroalimentare del Salento (Di martedì 4 aprile 2023) (Verona, 4 aprile 2023) - Verona, 4 aprile 2023 – Si è tenuta domenica 2 aprile, durante la giornata inaugurale della 55a edizione di Vinitaly, la conferenza stampa di presentazione del progetto Radici Virtuose, il programma triennale avviato dal Distretto agroalimentare Jonico Salentino (DAJS) e finanziato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) a favore dei Consorzi di Tutela dell'Olio IGP Puglia e dei vini Primitivo di Manduria DOP, Salice Salentino DOP e Brindisi DOP. L'incontro è stato aperto da Leo Piccinno, presidente del DAJS, che ha illustrato brevemente i dati dell'iniziativa «Il DAJS è una realtà che sta incominciando a diventare un importante punto di riferimento sul territorio ed è il promotore di questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) (Verona, 4 aprile) - Verona, 4 aprile– Si è tenuta domenica 2 aprile, durante la giornata inaugurale della 55a edizione di, la conferenza stampa di presentazione del, il programma triennale avviato dal DistrettoJonico Salentino (DAJS) e finanziato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) a favore dei Consorzi di Tutela dell'Olio IGP Puglia e dei vini Primitivo di Manduria DOP, Salice Salentino DOP e Brindisi DOP. L'incontro è stato aperto da Leo Piccinno, presidente del DAJS, che ha illustrato brevemente i dati dell'iniziativa «Il DAJS è una realtà che sta incominciando a diventare un importante punto di riferimento sul territorio ed è il promotore di questo ...

