Presentato a Roma Falliti | il documentario che racconta le difficoltà degli imprenditori italiani

(Adnkronos) - Il film, con protagonisti Fabrizio Bracconeri e Francesca Della Ragione, è realizzato da Davide Ippolito, con il supporto di Legge3.it, Zwan, Liberi dal debito e Genesi Studio, ed è distribuito da Business Plus TV Roma, 4 aprile 2023 - È stato Presentato a Roma, presso il cinema Barberini, Falliti, il film di Davide Ippolito con protagonisti Fabrizio Bracconeri e Francesca Della Ragione, che racconta la reale situazione degli imprenditori italiani. Un lungometraggio autentico, che racconta situazioni reali, ancora troppo frequenti e sempre più attuali. In molti sono accorsi ad assistere alla proiezione in anteprima. Curiosi, cinefili, ma anche persone che hanno vissuto in prima persona situazioni analoghe, che finalmente ...

