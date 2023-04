“Prendi del tritolo e fatti saltare in aria” Messaggi intimidatori a Dario Vassallo

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “delin. L’assenza non mancherà a nessuno”: è uno dei tantiindirizzati a, a seguito alla mobilitazione della Fondazione, nata per perseguire i valori di AngeloSindaco Pescatore, dopo le operazioni di brillamento del costone roccioso del Mingardo in Cilento. “Mafia e pensiero mafioso. Esistono le mafie, dove i soggetti scelgono volutamente di non rispettare le leggi e le regole democratiche, e poi, esiste il pensiero mafioso che si annida nella vita politica e amministrativa di alcuni soggetti – afferma– Sono costoro a fare più danni, non solo generando comportamenti mafiosi, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElenarussoTW : Ti prendi cura del tuo anziano? Un anziano che muore è una biblioteca che brucia. #buonadomenica - ADecorti : @Vale41229116 @__wenclair__ @Parpiglia prendi e porta a casa. Questo astio nei confronti di una ragazza che molto p… - ReformedNN : @ChrisElMuss @kaderunic Quanto guadagni dipende da quante partecipanti del tuo paese ci sono, se l’Inter esce col b… - ilGazzettinoves : “Prendi del tritolo e fatti saltare in aria”: intimidazioni a Dario Vassallo, fratello del sindaco-pescatore Angelo - CMVenezia : Attivato da IMQ eAmbiente e Città metropolitana il sito-sportello dedicato ai comuni del territorio per la promozio… -

Ora, apri l' SMS di e - Distribuzione ,notacodice di 6 cifre nel testo e digitalo nell'app, quindi premi Completa . Nella schermata successiva, fai dunque tap su Puoi farlo qui ora , per ...In alcuni casi, un amico confuso o geloso potrebbe interferire e farti dubitare delle intenzionituo interesse amoroso.quello che senti con le pinze. È improbabile che gli altri abbiano ..."Non ti caga nessuno nemmeno in televisione, però fai il comico, un po' il giornalista per Rolling Stone , un po' di programminicazzo che nessuno caga. Sai cosa puoi farete, quell'altro ...

"Prendi del tritolo e fatti saltare in aria": messaggi intimidatori a Dario ... La Rampa

L’ex presidente degli Stati Uniti partito dal resort di Mar-a-Lago è arrivato nella Trump Tower alle 22, ore italiane. È atteso oggi in tribunale per l’udienza di incriminazione nel caso Stormy ...Prendiamo nuovamente i veicoli elettrici come esempio. Il numero di modelli di veicoli elettrici sul mercato mondiale è passato da 159 nel quarto trimestre del 2017 a 551 nel quarto trimestre del 2022 ...