Premier League 2022/2023: un punto a testa per Chelsea e Liverpool, ok Brighton e Aston Villa (Di martedì 4 aprile 2023) Oggi si sono giocati i recuperi validi per la 7ª e l’8ª giornata di Premier League 2022/2023. Pareggio che non serve a nessuno tra Chelsea e Liverpool. A Stamford Bridge i padroni di casa giocano meglio e vedono annullarsi due gol ma non riescono a sfondare la difesa della squadra di Klopp. Di certo un punto che aiuta il Liverpool a riprendersi dalla sconfitta per 4-1 in casa del Manchester City. Continua l’ottimo momento del Brighton che batte 2-0 in trasferta il Bournemouth grazie ai gol di Ferguson e Enciso. Settimo risultato utile consecutivo, cinque in campionato e due in coppa, per la squadra di De Zerbi che sale a 46 punti in 6ª posizione a 4 punti dal terzo posto con Newcastle, Tottenham e Manchester United appaiati a 50 ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Oggi si sono giocati i recuperi validi per la 7ª e l’8ª giornata di. Pareggio che non serve a nessuno tra. A Stamford Bridge i padroni di casa giocano meglio e vedono annullarsi due gol ma non riescono a sfondare la difesa della squadra di Klopp. Di certo unche aiuta ila riprendersi dalla sconfitta per 4-1 in casa del Manchester City. Continua l’ottimo momento delche batte 2-0 in trasferta il Bournemouth grazie ai gol di Ferguson e Enciso. Settimo risultato utile consecutivo, cinque in campionato e due in coppa, per la squadra di De Zerbi che sale a 46 punti in 6ª posizione a 4 punti dal terzo posto con Newcastle, Tottenham e Manchester United appaiati a 50 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infodapl : ?? GOL DO DIA: ???? Angel Di Maria contra o Leicester na Premier League 2014/15. - infodapl : ?? GOL DO DIA: Gabriel Martinelli contra o Chelsea pela Premier League 2019/20. - sportface2016 : #PremierLeague Un punto a testa per Chelsea e Liverpool, ok Brighton e Aston Villa - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Pari tra Chelsea e Liverpool, altra vittoria per il Brighton: i risultati - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Pari tra Chelsea e Liverpool, altra vittoria per il Brighton: i risultati -