Premier: De Zerbi vince ancora ed è a -4 dalla Champions, decide un 2004. LIVE: Chelsea-Liverpool 0-0 (Di martedì 4 aprile 2023) Non si è trattato di un turno infrasettimanale, ma quasi, visto che tra martedì e mercoledì in Premier League si giocano... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Non si è trattato di un turno infrasettimanale, ma quasi, visto che tra martedì e mercoledì inLeague si giocano...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudio_Pezz : @franvanni De Zerbi sarebbe un pazzo a lasciare là Premier… anche se da interista mi piace tantissimo - sportli26181512 : Premier LIVE: alle 20.45 il Brighton di De Zerbi, alle 21 Chelsea-Liverpool: Non si tratta di un turno infrasettima… - TuttoMercatoWeb : De Zerbi: 'In Italia più pressione che in Premier League, ci sono 60 milioni di allenatori' - Barbato_Gabriel : @D_IP17 Dimentica De Zerbi, non si muove da lì almeno un altro anno, il motivo principale sono i 3,5/4M che servono… - saIva___ : @Leviack88____ De Zerbi grande tecnico e non è un idiota: resta in premier. Per me all’Inter va uno tipo Stankovic -