Precipita a 50 metri dalla cima del Pizzo del Diavolo, muore donna di 49 anni (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. (Adnkronos) - Una donna di 49 anni è morta intorno alle 12 dopo essere Precipitata dal Pizzo del Diavolo di Tenda, a Carona nelle montagne bergamasche, a circa 5 0m dalla cima. Illesi altri cinque escursionisti che erano con lei. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. (Adnkronos) - Unadi 49è morta intorno alle 12 dopo essereta daldeldi Tenda, a Carona nelle montagne bergamasche, a circa 5 0m. Illesi altri cinque escursionisti che erano con lei.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Precipita a 50 metri dalla cima del Pizzo del Diavolo di Tenda sulle alpi Orobie: morta una 49enne [a cura della re… - rep_milano : Precipita a 50 metri dalla cima del Pizzo del Diavolo di Tenda sulle alpi Orobie: morta una 49enne - MaryLuiseCastel : RT @fattoquotidiano: Brindisi, ascensore precipita nel vuoto per 6 metri: ferite due persone - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Brindisi, ascensore precipita nel vuoto per 6 metri: ferite due persone - fattoquotidiano : Brindisi, ascensore precipita nel vuoto per 6 metri: ferite due persone -