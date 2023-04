Precipita a 50 metri dalla cima del Pizzo del Diavolo | morta Marcella Carubia | mamma di 49 anni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 aprile 2023) Carona. Era la prima del gruppo e aveva quasi raggiunto la, le mancavano giusto una cinquantina di, 49, di Onore, è invecetacresta deldeldi Tenda, a Carona, la vetta più alta delle Orobie occidentali con i suoi 2.914. È stata recuperata senza vita in un canalone, dopo un volo di circa 100. A dare l’allarme, poco prima di mezzogiorno, sono stati i quattro compagni di cordata, recuperati con il verricello e portati a valle, illesi. Sul posto sono stati inviati i tecnici del Soccorso Alpino e l’elicottero del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. La dinamica è al vaglio dei ...