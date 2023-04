Precedenti Lecce-Napoli, i numeri al Via del Mare – VIDEO (Di martedì 4 aprile 2023) Nel prossimo turno di Serie A il Lecce ospiterà la capolista Napoli al Via del Mare: i Precedenti tra le due squadre Nel prossimo turno di Serie A la capolista Napoli sarà ospite del Lecce allo Stadio Via del Mare. Il Lecce ha un buon vantaggio sulla terzultima in classifica, anche se la salvezza non è ancora acquisita. All’andata i salentini hanno fatto l’impresa al San Paolo riuscendo a pareggiare 1-1 con un grande gol di Colombo. Il Napoli arriva dal pesantissimo 4-0 subito in casa con il Milan Dopo la gara in Puglia, gli azzurri ritroveranno proprio i rossoneri per l’andata degli attesissimi quarti di finale di Champions League. Totale gare: 11. Vittorie Lecce: 3 Pareggi: 5 Vittorie Napoli: ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Nel prossimo turno di Serie A ilospiterà la capolistaal Via del: itra le due squadre Nel prossimo turno di Serie A la capolistasarà ospite delallo Stadio Via del. Ilha un buon vantaggio sulla terzultima in classifica, anche se la salvezza non è ancora acquisita. All’andata i salentini hanno fatto l’impresa al San Paolo riuscendo a pareggiare 1-1 con un grande gol di Colombo. Ilarriva dal pesantissimo 4-0 subito in casa con il Milan Dopo la gara in Puglia, gli azzurri ritroveranno proprio i rossoneri per l’andata degli attesissimi quarti di finale di Champions League. Totale gare: 11. Vittorie: 3 Pareggi: 5 Vittorie: ...

